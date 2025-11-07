Ричмонд
Бастрыкин повторно заинтересовался уголовным делом в отношении «Дома врача А. К. Тобина» в Воронеже

По предварительной информации, в здании нет оконных рам.

Источник: Коммерсантъ

Вряд региональных пабликов распространили информацию о том, что объект культурного наследия регионального значения «Дом врача А. К. Тобина» в Воронеже находится в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В частности, разрушается фасад архитектурного памятника XVIII века, нет оконных рам, прилегающая территория находится в запустении. Хотя в прошлом году было принято решение о реставрации здания, но работы до сих пор не ведутся. Любопытно, что в сентябре этого года глава СК Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад о ситуации у воронежских коллег. В региональном Следкоме по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теперь Бастрыкин вновь поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.