Начальника отдела полиции задержали в Тобольске за крышевание казино

По версии следствия, с 1 мая по 5 ноября двое фигурантов для проведения нелегальных азартных игр арендовали два нежилых помещения в Тобольске и Тюмени, оборудованных специализированными компьютерными системами и интернетом. Начальник полиции МО МВД России «Тобольский», получив от одного из них через посредника более 150 тысяч рублей, покровительствовал и оказывал содействие в организации и проведении азартных игр в своем городе.