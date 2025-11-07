Ричмонд
Начальника отдела полиции задержали в Тобольске за крышевание казино

ТЮМЕНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Двух мужчин, обвиняемых в организации нелегальных азартных игр, а также начальника отдела полиции Тобольска, обвиняемого в получении взятки, задержали в Тюменской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, с 1 мая по 5 ноября двое фигурантов для проведения нелегальных азартных игр арендовали два нежилых помещения в Тобольске и Тюмени, оборудованных специализированными компьютерными системами и интернетом. Начальник полиции МО МВД России «Тобольский», получив от одного из них через посредника более 150 тысяч рублей, покровительствовал и оказывал содействие в организации и проведении азартных игр в своем городе.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей региона, а также заместителя начальника — начальника полиции МО МВД России “Тобольский”. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками РУФСБ России. В отношении сотрудника полиции и лидера преступной группы … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму участнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — указано в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр через интернет, совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), и получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следователи изъяли игорное оборудование, значимые для расследования уголовного дела предметы, устанавливают обстоятельства и иных лиц, причастных к преступлению.