Фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ арестовали

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта дела об убийстве семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Шахта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а, ж, з” ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) УК РФ. Срок меры — 28.12.2025 (1 месяц 23 суток)», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что процесс проходил в закрытом режиме.

По данным пресс-службы судов города, 6 ноября Шахт был задержан, 7 ноября ему предъявлено обвинение, вину не признал, возражал против удовлетворения ходатайства следователя.