Фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ арестовали

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Шахта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а, ж, з” ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) УК РФ. Срок меры — 28.12.2025 (1 месяц 23 суток)», — сообщает пресс-служба.