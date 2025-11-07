МАК спустя шесть лет опубликовал отчет о жесткой посадке А321 в Подмосковье

О действиях пилотов после столкновения самолета с птицами в отчете МАК говорится, что они имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности» из-за психологических нагрузок. Но при этом пилоты не впали в ступор. «Фактически на начальном этапе продолженного взлета (до включения автопилота) экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета, а именно: шасси не убирались, показания директорной стрелки по тангажу игнорировались, центрирование бета-таргет не производилось, усилия на педалях перед включением автопилота не триммировались», — уточняется в отчете.