Заведующую детсадом в Перми подозревают в коррупции

Следователь Дзержинского района Перми допросил руководителя детского учреждения и предпринимателя в качестве подозреваемых о даче и получении взятки в крупном размере.
Как установило следствие, бизнесмен в период с марта по август 2025 года передал подозреваемой взятку в 400 тыс. руб. за заключение и исполнение договоров на оказание услуг по уборке помещений. При этом на самом деле клининговые услуги он не оказывал.
Преступление выявили сотрудники УФСБ по Пермскому краю. Следователь СК провёл обыски. Денежные средства, полученные преступным путём, были изъяты. Готовится ходатайство о наложении ареста на имущество обоих подозреваемых.
Фигурантов по решению суда заключили под стражу. Расследование продолжается.
