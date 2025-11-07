Сайт военной разведки Бельгии подвергся кибератаке, сообщили СМИ

«Мы можем подтвердить, что это, вероятно, была DDoS-атака против веб-сайта SGRS… Нет никаких указаний на то, что была получена какая-либо конфиденциальная информация или что какие-либо данные были раскрыты. Веб-сайт был недоступен в течение короткого периода времени (в четверг — ред.), но он снова полностью запущен и работает», — заявил Belga неназванный представитель военной разведки Бельгии.
По данным агентства, хакеры из группы NoName057 якобы взяли на себя ответственность за эту кибератаку. Belga утверждает, что кибератака связана с угрозами главы Минобороны Бельгии Тео Франкена в адрес Москвы.
Российское посольство в Бельгии 28 октября отреагировало на интервью министра обороны Бельгии газете Morgen с угрозами «стереть Москву с карты мира» и заявило, что эти заявления совершенно ненормальны, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну. Франкен позднее отрицал, что угрожал «стереть Москву с лица земли», и пытается переложить ответственность за эту формулировку на бельгийскую газету Morgen.