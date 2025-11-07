Сайт военной разведки Бельгии подвергся кибератаке, сообщили СМИ

«Мы можем подтвердить, что это, вероятно, была DDoS-атака против веб-сайта SGRS… Нет никаких указаний на то, что была получена какая-либо конфиденциальная информация или что какие-либо данные были раскрыты. Веб-сайт был недоступен в течение короткого периода времени (в четверг — ред.), но он снова полностью запущен и работает», — заявил Belga неназванный представитель военной разведки Бельгии.