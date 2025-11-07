Ричмонд
В Ростове 21-летний парень потерял 300 тысяч рублей после общения с мошенниками

Телефонные аферисты заставили молодого ростовчанина перевести деньги на «безопасный счет».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 21-летний парень по указанию телефонных мошенников перевел на «безопасный счет» почти 300 тысяч рублей. После этого деньги пропали, теперь в ситуации разбираются полицейские. Детали рассказали в ГУ МВД России по региону.

Оказалось, молодому человеку настойчиво звонили неизвестные, якобы сотрудники службы безопасности банка. Они пугали ростовчанина «подозрительной активностью по его счетам» и предлагали срочно заблокировать средства.

Доверившись советчикам парень перевел деньги на чужой счет и сразу же потерял все накопления, после чего пришлось идти в полицию. По факту обмана уже завели дело о «Мошенничестве» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), телефонных аферистов ищут.

Жителям Дона напоминают: нельзя доверять незнакомцам, а также верить им и выполнять их советы. Настоящие сотрудники банков не просят клиентов перевести деньги на «безопасные счета», назвать коды из смс или сообщить данные карты. В таких случаях нужно прерывать беседу.

