В Ростове 21-летний парень потерял 300 тысяч рублей после общения с мошенниками

Жителям Дона напоминают: нельзя доверять незнакомцам, а также верить им и выполнять их советы. Настоящие сотрудники банков не просят клиентов перевести деньги на «безопасные счета», назвать коды из смс или сообщить данные карты. В таких случаях нужно прерывать беседу.