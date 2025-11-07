Ричмонд
Троих подозреваемых в убийстве семьи Новак отправили под стражу

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Далёкина. Его обвиняют в убийстве. Мужчина признал свою вину.

Процесс проходил в закрытом режиме. Всех троих подозреваемых арестовали до 28 декабря 2025 года.

В СМИ отмечают, что еще двое обвиняемых появились в суде с синяками на лице.

Напомним, что в ОАЭ 38-летний петербургский криптоблогер Роман Новак и его 37-летняя супруга были похищены, убиты и расчленены.