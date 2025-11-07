Ричмонд
В России задержали несколько подозреваемых в убийстве супругов в ОАЭ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях нескольких подозреваемых в убийстве супружеской пары в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве супружеской пары, совершенном в одной из стран Ближнего Востока.

«Сотрудники ГУУР МВД России и их коллеги из главных управлений МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям задержали в нескольких регионах России участников преступной группы… Предварительно установлено, что задержанные причастны к исчезновению супругов из Санкт-Петербурга в одной из стран Ближнего Востока, где они проживали в последнее время», — сказала Волк.

СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, убитые — жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. Мужчина занимался криптобизнесом.

