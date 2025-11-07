В России задержали несколько подозреваемых в убийстве супругов в ОАЭ

«Сотрудники ГУУР МВД России и их коллеги из главных управлений МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям задержали в нескольких регионах России участников преступной группы… Предварительно установлено, что задержанные причастны к исчезновению супругов из Санкт-Петербурга в одной из стран Ближнего Востока, где они проживали в последнее время», — сказала Волк.