В России задержали несколько подозреваемых в убийстве супругов в ОАЭ

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве супружеской пары, совершенном в одной из стран Ближнего Востока.
«Сотрудники ГУУР МВД России и их коллеги из главных управлений МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям задержали в нескольких регионах России участников преступной группы… Предварительно установлено, что задержанные причастны к исчезновению супругов из Санкт-Петербурга в одной из стран Ближнего Востока, где они проживали в последнее время», — сказала Волк.
СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, убитые — жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. Мужчина занимался криптобизнесом.