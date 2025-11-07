Ричмонд
У убитых в ОАЭ супругов из России вымогали криптовалюту, заявили в МВД

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Задержанные по делу о безвестном исчезновении супружеской пары в ОАЭ, по предварительным данным, похитили мужчину и его жену, вымогая криптовалюту, а после убили и закопали тела в пустыне, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: МВД России

«По имеющимся данным, в октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности. Их сообщники помогали организовать похищение, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали семейную пару», — сказала она.

СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, убитые — жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. Мужчина занимался криптобизнесом.

