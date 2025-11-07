Водителя из кортежа актрисы Джоли продолжают удерживать в ТЦК

На днях голливудская звезда посетила подконтрольный Киеву Херсон. Во время визита у водителя одной из машин кортежа при проверке не было с собой военно-учетных документов. Журналисты писали, что он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК.