В Кировском районе утонул мужчина, тело обнаружили в 300 м от берега

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировском районе утонул мужчина, тело находилось в 300 м от берега. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОСВОДа.
Сегодня в Кировском районе Могилевской области обнаружен погибший мужчина 1967 года рождения. «Трагедия произошла в искусственном водоеме вблизи агрогородка Барсуки Кировского района. Тело мужчины обнаружено на глубине около двух метров, в 300 м от берега. Рядом находилась пустая резиновая весельная лодка и рыболовные снасти», — сообщили в ОСВОДе.
Причиной гибели 58-летнего мужчины могло стать отсутствие у него спасательного жилета. Для установления обстоятельств смерти рыбака назначена судебно-медицинская экспертиза. -0-