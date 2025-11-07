Ричмонд
В Кировском районе утонул мужчина, тело обнаружили в 300 м от берега

«Трагедия произошла в искусственном водоеме вблизи агрогородка Барсуки Кировского района. Тело мужчины обнаружено на глубине около двух метров, в 300 м от берега. Рядом находилась пустая резиновая весельная лодка и рыболовные снасти», — сообщили в ОСВОДе.

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировском районе утонул мужчина, тело находилось в 300 м от берега. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОСВОДа.

Сегодня в Кировском районе Могилевской области обнаружен погибший мужчина 1967 года рождения. «Трагедия произошла в искусственном водоеме вблизи агрогородка Барсуки Кировского района. Тело мужчины обнаружено на глубине около двух метров, в 300 м от берега. Рядом находилась пустая резиновая весельная лодка и рыболовные снасти», — сообщили в ОСВОДе.

Причиной гибели 58-летнего мужчины могло стать отсутствие у него спасательного жилета. Для установления обстоятельств смерти рыбака назначена судебно-медицинская экспертиза. -0-