В Кировском районе утонул мужчина, тело обнаружили в 300 м от берега

Сегодня в Кировском районе Могилевской области обнаружен погибший мужчина 1967 года рождения. «Трагедия произошла в искусственном водоеме вблизи агрогородка Барсуки Кировского района. Тело мужчины обнаружено на глубине около двух метров, в 300 м от берега. Рядом находилась пустая резиновая весельная лодка и рыболовные снасти», — сообщили в ОСВОДе.