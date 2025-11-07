В украинском Буковеле вспыхнул пожар в отеле

Видео © Всевидящее око.
По данным этих источников, пламя быстро распространилось по зданию, что привело к его разрушению.
Ранее Life.ru сообщал о трагическом пожаре в частном жилом доме в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области, который унёс жизни трёх человек: двоих детей и одного взрослого. В рамках расследования инцидента организован комплекс следственных мероприятий. Следователи назначают необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинскую и пожаротехническую, а также опрашивают лиц, ставших свидетелями произошедшего.
