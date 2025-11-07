Крупный пожар произошел в дачном поселке «курганской Рублевки»

В СНТ «Калинка» Кетовского округа, известном как «курганская Рублевка», произошел крупный пожар. Огнем были охвачены надворные постройки, дачные дома и легковой автомобиль на четырех участках. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.