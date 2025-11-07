Зеленский: потеря Украиной Красноармейска отсрочит санкции против России

Зеленский не хочет терять Красноармейск.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) может повлиять на сроки введения новых санкций против России. Об этом сообщает агентство «УНИАН» в своем telegram-канале.
По мнению Зеленского, ситуация вокруг Красноармейска демонстрирует успехи России на поле боя и может стать фактором, влияющим на решение о введении санкций. «Я думаю, Россия с этой историей о Покровске стремится показывать успех на поле боя (…) Это фактор, который может влиять на введение санкций или отсрочку санкций. Знаете, все в ожидании», — заявил президент Украины.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов сообщил о «неких решениях» по ситуации в Красноармейске, но детали пока не раскрываются. До этого Вооруженные силы России взяли под контроль более 85 процентов Красноармейска, а город-спутник Мирноград (российское название — Димитров) оказался в полном окружении.