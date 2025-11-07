Ричмонд
Среди них 12 детей: в Башкирии в результате ЧП погибли 170 человек

В Башкирии во время пожаров погибли 170 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала текущего года зарегистрировано более шести тысяч пожаров, в результате которых погибли 170 человек, включая 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают в ведомстве, основной причиной возгораний остается несоблюдение простейших правил пожарной безопасности. Множество трагедий происходит из-за небрежности в обращении с огнем, хотя их можно было предотвратить.

Спасатели подчеркивают эффективность профилактических мер. С 2017 года благодаря своевременному срабатыванию пожарных извещателей удалось спасти 1280 человек, в том числе 477 детей.

— Также имея огнетушитель, вы сможете потушить огонь на ранней стадии и тем самым обезопасить себя и своих родных, — заявили в ГК ЧС.

