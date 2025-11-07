Среди них 12 детей: в Башкирии в результате ЧП погибли 170 человек

В Башкирии с начала текущего года зарегистрировано более шести тысяч пожаров, в результате которых погибли 170 человек, включая 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечают в ведомстве, основной причиной возгораний остается несоблюдение простейших правил пожарной безопасности. Множество трагедий происходит из-за небрежности в обращении с огнем, хотя их можно было предотвратить.
Спасатели подчеркивают эффективность профилактических мер. С 2017 года благодаря своевременному срабатыванию пожарных извещателей удалось спасти 1280 человек, в том числе 477 детей.
— Также имея огнетушитель, вы сможете потушить огонь на ранней стадии и тем самым обезопасить себя и своих родных, — заявили в ГК ЧС.
