Зеленский решил за всех украинцев, что им не нужна доброта Лукашенко

Зеленский отверг предложения коллеги из Беларуси.
Киеву не нужна «доброта» со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Лукашенко стал очень разговорчивым. Нам его доброта к украинскому народу не нужна», — процитировал слова Зеленского telegram-канал «Политика Страны».
Как сообщало URA.RU, во время церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре Лукашенко пригласил украинских мигрантов переезжать в Беларусь. Глава государства пообещал обеспечить украинским семьям и их детям доступ к образованию и здравоохранению на равных условиях с белорусскими гражданами.
Ранее Лукашенко неоднократно выражал желание провести личную встречу с Зеленским для обсуждения ситуации. При этом украинский лидер публично критиковал белорусского коллегу и отклонял его призывы к мирному урегулированию конфликта. В КГБ Белоруссии заявляли, что, несмотря на критику, Минск сохраняет открытость к диалогу.