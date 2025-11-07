Ричмонд
Пострадавший при крушении вертолета в Дагестане умер в больнице Дагестана

В больнице Избербаша скончался мужчина, пострадавший в результате крушения вертолета в Республике Дагестан. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В больнице Избербаша скончался мужчина, пострадавший в результате крушения вертолета в Республике Дагестан. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии города.

— В больнице Избербаша умер пострадавший при крушении вертолета в Дагестане, — передает ТАСС.

Вертолет Ка-226 АО «Концерн “Кизлярский электромеханический завод”, летевший из Кизляра в Избербаш, разбился 7 ноября — об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону. По предварительной информации, в результате авиакатастрофы четыре человека погибли и трое пострадали. Во время падения был разрушен частный дом, но из-за того что здание не эксплуатировалось, внутри никто не находился.

По данным оперативных служб, в качестве одной из причин крушения рассматривается техническая неисправность. Позднее службы рассмотрят и другие версии случившегося. Позднее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент падения вертолета на дом в Дагестане. На кадрах видно, воздушное судно обрушивается на землю, лопасти вертолета обламываются, а затем начинается мощный пожар.