Три женщины ранены в результате удара ВСУ по Брянской области

Из-за удара дрона ВСУ в Брянской области ранены три мирные жительницы.
В Брянской области из-за атаки украинского беспилотника были ранены три женщины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, удар произошел на промышленном предприятии в пгт Белая Березка в Трубчевском районе.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона была ранена замглавы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос. Дрон атаковал легковой автомобиль, на котором ехала женщина.