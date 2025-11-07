Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три женщины ранены в результате удара ВСУ по Брянской области

В Брянской области из-за атаки украинского беспилотника были ранены три женщины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Из-за удара дрона ВСУ в Брянской области ранены три мирные жительницы.

В Брянской области из-за атаки украинского беспилотника были ранены три женщины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, удар произошел на промышленном предприятии в пгт Белая Березка в Трубчевском районе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона была ранена замглавы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос. Дрон атаковал легковой автомобиль, на котором ехала женщина.