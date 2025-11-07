В результате удара ВСУ по предприятию под Брянском пострадали три женщины

В Брянской области в результате ударов ВСУ были ранены мирные жители, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он рассказал, что ВСУ атаковали поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района ударными БПЛА «Дартс». Был нанесен целенаправленный удар по территории промышленного предприятия. В результате пострадали три сотрудницы.
Женщины были доставлены в больницу, им оказана вся необходимая помощь.
Накануне в результате атаки дрона ВСУ на село Крапивна Климовского района Брянской области пострадал мужчина.
