Лукашенко отдал пограничникам приказы по поводу Литвы

Лукашенко отдал указания пограничникам по ситуации на границе с Литвой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал указания по действиям пограничников на границе с Литвой после того, как заслушал доклад главы Госпогранкомитета Константина Молостова. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства канал.
«Доклад президенту председателя Госпогранкомитета состоялся только что. Главная тема — ситуация на белорусско-литовской границе. В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы», — говорится в сообщении telegram-канал «Пул Первого».
Ситуация на белорусско-литовской границе обострилась после того, как Литва закрыла пропуск автотранспорта, мотивировав это инцидентами с проникновением метеозондов, используемых для контрабанды. В ответ Белоруссия ограничила движение литовских грузовиков на совместном участке границы.