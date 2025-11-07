США сделали первый шаг в испытаниях ядерного оружия: что это значит и чем ответит Россия

Президент Америки Дональд Трамп дважды сделал заявление о намерении провести испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. В первый раз он говорил об этом в конце октября — тогда он проинформировал о «немедленном» начале испытаний. Спустя время, а именно 6 ноября, он еще раз повторил свое заявление, подкрепив его видео.