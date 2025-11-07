Число жертв крушения вертолета в Дагестане возросло до пяти

Количество жертв крушения вертолета Ка-226 в Республике Дагестан увеличилось до пяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
Ранее сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших, находившихся в больнице. По данным ведомства, один из госпитализированных скончался в медицинском учреждении в городе Избербаш, что и стало причиной увеличения числа жертв.
Напомним, в Дагестане разбился вертолет КЭМЗ. По данным Минздрава в первые часы после трагедии, три человека получили травмы и были доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом.
Как уточняет «КП-Ставрополь», на данный момент установлено, что все погибшие и пострадавшие были сотрудниками кизлярского завода. По информации мэрии Кизляра, среди пострадавших находится сын генерального директора предприятия, который получил ожоги на 35% тела. Бортмеханик вертолета получил ожоги на 100% тела, а пилот — на 20%.