Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв крушения вертолета в Дагестане возросло до пяти

Пострадавший при крушении вертолета скончался в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Количество жертв крушения вертолета Ка-226 в Республике Дагестан увеличилось до пяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших, находившихся в больнице. По данным ведомства, один из госпитализированных скончался в медицинском учреждении в городе Избербаш, что и стало причиной увеличения числа жертв.

Напомним, в Дагестане разбился вертолет КЭМЗ. По данным Минздрава в первые часы после трагедии, три человека получили травмы и были доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом.

Как уточняет «КП-Ставрополь», на данный момент установлено, что все погибшие и пострадавшие были сотрудниками кизлярского завода. По информации мэрии Кизляра, среди пострадавших находится сын генерального директора предприятия, который получил ожоги на 35% тела. Бортмеханик вертолета получил ожоги на 100% тела, а пилот — на 20%.