Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти

Число погибших при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане выросло до пяти.
Как сообщает региональный Минздрав, одного из троих пострадавших не удалось спасти. Он получил ожоги 100% тела и скончался в реанимационном отделении больницы Избербаша.
В настоящее время в Ожоговом центре РКБ находятся двое пострадавших при крушении вертолета. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести.
Ранее сообщалось о четверых погибших в результате падения вертолета. Возбуждено уголовное дело. Рассматриваются две версии крушения.
Отмечалось, что среди пострадавших оказался сын директора Кизлярского электромеханического завода (концерн КЭМЗ) Ахмат Ахматов.