Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти

В реанимации больницы Избербаша скончался пострадавший, получивший ожоги 100% тела.

Источник: Аргументы и факты

Число погибших при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане выросло до пяти.

Как сообщает региональный Минздрав, одного из троих пострадавших не удалось спасти. Он получил ожоги 100% тела и скончался в реанимационном отделении больницы Избербаша.

В настоящее время в Ожоговом центре РКБ находятся двое пострадавших при крушении вертолета. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о четверых погибших в результате падения вертолета. Возбуждено уголовное дело. Рассматриваются две версии крушения.

Отмечалось, что среди пострадавших оказался сын директора Кизлярского электромеханического завода (концерн КЭМЗ) Ахмат Ахматов.