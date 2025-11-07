ВСУ нанесли удар по предприятию в Брянской области, три сотрудницы ранены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по промышленному предприятия на территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района. Целенаправленный удар нанесли по территории промышленного предприятия», — написал он в личном Telegram-канале.
Отмечается, что в результате террористических действий киевского режима ранения получили три сотрудницы предприятия. Они были доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте ведут работы оперативные и экстренные службы.
Ранее KP.RU сообщал, что в Курской области в результате атаки ВСУ по автомобилю ранения получил 12-летний мальчик.