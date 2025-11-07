Ричмонд
Минобороны уточнило порядок пребывания в мобилизационном резерве

Минобороны внесло проект с уточнением порядка пребывания в резерве. Об этом сказано в проекте правительственного документа, который внесло ведомство.

Резервисты смогут участвовать в защите критических объектов.

Согласно предложенным изменениям, в пункт 41 положения о порядке пребывания граждан РФ в мобилизационном людском резерве будет добавлен абзац о том, что резервисты могут быть направлены на специальные сборы. Цель таких сборов — обеспечение защиты объектов критической инфраструктуры и других объектов жизнеобеспечения, что будет осуществляться в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Ответственность за организацию и проведение этих сборов будет лежать на Министерстве обороны. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет направлять резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры. Резервисты, направленные на такие сборы, будут иметь те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и нести ту же ответственность, что и граждане, проходящие обычные военные сборы.