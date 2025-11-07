Трамп хочет сохранить Будапешт в качестве площадки для встречи с Путиным

«Если мы ее проведем, то я бы хотел, чтобы она состоялась в Будапеште. Виктор считает, что мы положим конец этому конфликту в не столь отдаленном будущем», — заявил Трамп. Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что прибыл в США для того, чтобы оказать максимальную поддержку американскому президенту в вопросе мирного урегулирования российско-украинского конфликта.