Три человека пострадали в Белгородской области в результате атак БПЛА СУ

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись ударам беспилотников со стороны ВСУ, пострадала мирная жительница. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон на социальный объект с беспилотника сброшено взрывное устройство. Женщину, получившую осколочное ранение мягких тканей плеча и баротравму, бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно. В результате удара повреждены кровля здания, а также грузовой автомобиль», — написал он.

В Грайворонском округе село Безымено пострадала спецтехника на предприятии, а в селе Головчино атака FPV-дрона повредила кровли, окна и заборы в трёх частных домах. В городе Шебекино дрон ударил по территории предприятия — пострадали кровля и автомобиль. В селе Новая Таволжанка дрон вызвал повреждения фасада и остекления дома, в селе Тишанка разрушены кровли социальных объектов и частных домов, одно домовладение полностью уничтожено огнём. В селе Пристень пострадали частный дом и автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак беспилотников со стороны ВСУ получили ранения два местных жителя. Один из инцидентов произошёл в селе Червона Дибровка Шебекинского округа, где сотрудник коммерческого предприятия пострадал от взрыва FPV-дрона. Атаки продолжаются, и ситуация остаётся напряжённой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

