Резервисты на спецсборах получат продовольствие, вещи и финансы

«Утвердить прилагаемые правила проведения специальных сборов с гражданами Российской Федерации, пребывающими в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации; изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Во время сборов резервистам возместят средний заработок, расходы на дорогу (к военкомату, пункту сбора и обратно) и на аренду жилья, а также выплатят командировочные.