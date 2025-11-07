Ричмонд
Резервисты на спецсборах получат продовольствие, вещи и финансы

Резервистов на специальных сборах обеспечат продовольствием, финансовыми выплатами и возместят затраты на дорогу к военкомату, пункту сбора и обратно. Соответствующий законопроект подготовило Минобороны РФ.

Резервисты могут направляться на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения и противодействия беспилотникам.

«Утвердить прилагаемые правила проведения специальных сборов с гражданами Российской Федерации, пребывающими в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации; изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Во время сборов резервистам возместят средний заработок, расходы на дорогу (к военкомату, пункту сбора и обратно) и на аренду жилья, а также выплатят командировочные.

Безработным резервистам будет обеспечена выплата пособия, размер которого не будет меньше минимального размера оплаты труда. В период прохождения сборов резервисты получат денежное довольствие, включающее оклад по занимаемой воинской должности и месячный оклад, соответствующий присвоенному воинскому званию.

4 ноября президент Владимир Путин подписал закон о привлечении резервистов к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. Ранее в Госдуме приняли законопроект, который предусматривал такую возможность. Необходимость привлечения резервистов представитель Генштаба Владимир Цимлянский связывал с возросшей угрозой со стороны беспилотников.