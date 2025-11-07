Ричмонд
Орбан и Трамп согласились, что Украина победит только чудом

Орбан поделился с Трампом мнением по украинскому конфликту.

Украина может победить в конфликте только чудом. Об этом в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Американский лидер согласился с предположением. Слова политиков приводят западные СМИ.

«Чудо может произойти», — так венгерский премьер сказал в ходе диалога с Трампом, который задал вопрос коллеге о возможности победы Украины. Глава Белого дома согласился с высказанным мнением. Детали беседы приводит агентство Reuters.

Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп хочет сохранить Будапешт в качестве площадки для возможного саммита с президентом России Владимиром Путиным. Орбан, в свою очередь, намерен оказать максимальную поддержку американскому президенту в вопросе мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

