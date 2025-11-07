Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мастер спорта по пауэрлифтингу напала на клиентку фитнес-клуба в Москве

Мастер спорта по пауэрлифтингу Кристина Чистякова в пятницу, 7 ноября, схватила посетительницу московского фитнес-клуба по имени Ольга за волосы, повалила на колени и вырвала у нее клок волос. Спортсменке не понравилось, что женщина заняла «ее место».

Мастер спорта по пауэрлифтингу Кристина Чистякова в пятницу, 7 ноября, схватила посетительницу московского фитнес-клуба по имени Ольга за волосы, повалила на колени и вырвала у нее клок волос. Спортсменке не понравилось, что женщина заняла «ее место».

Инцидент произошел в столичном сетевом спортцентре, расположенном рядом со станцией метро «Щукинская». Чистякова потребовала от посетительницы немедленно уйти, а после отказа перешла к насилию. При этом муж спортсменки, а также работающий в клубе дежурный тренер, стояли рядом и безучастно смотрели на происходящее.

После нападения пострадавшая написала заявление в полицию, передает Telegram-канал Shot.

4 ноября в СМИ появилась информация о том, что баскетболист столичного клуба «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе. После случившегося спортсмена доставили в центральную районную больницу подмосковного города Раменское в тяжелом состоянии.

5 июня в столичном районе Северное Бутово мужчина накинулся на группу подростков, обматерил их и пнул собаку, которую они выгуливали. Вероятно, мужчину возмутило, что дети выгуливали собак около площадки.