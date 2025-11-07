Мастер спорта по пауэрлифтингу напала на клиентку фитнес-клуба в Москве

Инцидент произошел в столичном сетевом спортцентре, расположенном рядом со станцией метро «Щукинская». Чистякова потребовала от посетительницы немедленно уйти, а после отказа перешла к насилию. При этом муж спортсменки, а также работающий в клубе дежурный тренер, стояли рядом и безучастно смотрели на происходящее.