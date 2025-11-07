Мастер спорта по пауэрлифтингу напала на клиентку фитнес-клуба в Москве

Мастер спорта по пауэрлифтингу Кристина Чистякова в пятницу, 7 ноября, схватила посетительницу московского фитнес-клуба по имени Ольга за волосы, повалила на колени и вырвала у нее клок волос. Спортсменке не понравилось, что женщина заняла «ее место».
Инцидент произошел в столичном сетевом спортцентре, расположенном рядом со станцией метро «Щукинская». Чистякова потребовала от посетительницы немедленно уйти, а после отказа перешла к насилию. При этом муж спортсменки, а также работающий в клубе дежурный тренер, стояли рядом и безучастно смотрели на происходящее.
После нападения пострадавшая написала заявление в полицию, передает Telegram-канал Shot.
