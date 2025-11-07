Трамп заявил, что нужно позволить России и Украине сражаться

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей приверженности к скорейшему завершению конфликта на Украине и готовности привлечь к переговорам лидеров России и Украины. На Генассамблее ООН он говорил о возможности быстро достичь мира, но при этом выражал разочарование отсутствием заметного прогресса в урегулировании ситуации.