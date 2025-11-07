Лихач насмерть разбился, влетев в грузовик на ЕКАД. Фото

Это не первый случай смертельной аварии в Свердловской области за последнее время. Ранее на 78-м километре трассы «Первоуральск — Шаля» произошла авария: водитель превысил скорость, съехал с дороги, и автомобиль перевернулся — один из пассажиров погиб.