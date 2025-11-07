Ричмонд
Reuters: США поддерживают использование ЕС замороженных активов России

США заявили о полной поддержке планов Европейского союза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и прекращения конфликта. Об этом сообщают СМИ.

В Брюсселе разработан механизм, позволяющий странам ЕС использовать до 185 миллиардов евро из замороженных средств без их прямой конфискации.

«США полностью поддерживают использование Европейским союзом замороженных российских активов в качестве инструмента для поддержки Украины и прекращения конфликта с Россией», — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в США, знакомый с ситуацией.

Вашингтон одобряет шаги ЕС, направленные на использование этих средств. Европейская комиссия ранее предложила план, позволяющий правительствам стран-членов использовать до 185 миллиардов евро из 210 миллиардов евро замороженных в Европе российских суверенных активов без их физической конфискации.

После начала СВО страны Запада заморозили российские суверенные активы, в ответ Россия ввела собственные ограничения. Ранее администрация США начала внутренние консультации о возможности использования замороженных российских активов на территории США для поддержки военных усилий Украины, при этом президент Дональд Трамп заявлял, что не участвует в решениях по использованию замороженных активов России.

