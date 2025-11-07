Reuters: США поддерживают использование ЕС замороженных активов России

После начала СВО страны Запада заморозили российские суверенные активы, в ответ Россия ввела собственные ограничения. Ранее администрация США начала внутренние консультации о возможности использования замороженных российских активов на территории США для поддержки военных усилий Украины, при этом президент Дональд Трамп заявлял, что не участвует в решениях по использованию замороженных активов России.