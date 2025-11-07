Под Курганом хозяин едва не погиб в своем доме, в котором впервые остался ночевать. Видео

Это не единственный случай возгорания в Курганской области за последнее время. Ранее в Сафакулевском округе пожар в жилом доме произошел из-за поджога, а в микрорайоне Рябково в Кургане возгорание возникло из-за неисправного электрооборудования. МЧС региона продолжает работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций и напоминает жителям о необходимости следить за состоянием электросетей и электроприборов.