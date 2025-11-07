Трамп: встреча с Путиным не состоялась из-за продолжения боевых действий

Восьмой с начала года телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся 16 октября и продлился два с половиной часа. После беседы Трамп и Путин высказали схожие мнения о нецелесообразности проведения саммита в Венгрии в текущих условиях. Более подробно о реакции иностранных СМИ на отмену встречи Путина и Трампа и ее причинах — в материале URA.RU.