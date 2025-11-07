Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: встреча с Путиным не состоялась из-за продолжения боевых действий

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа все еще не состоялась из-за продолжения боевых действий на Украине. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

Отмена встречи Путина и Трампа произошла всего через пять дней после ее официального анонса.

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа все еще не состоялась из-за продолжения боевых действий на Украине. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

«Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться (в конфликте на Украине прим. ред.)», — заявил президент США. Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы и Вашингтона приступить к подготовке новой встречи в Будапеште.

Однако позже Трамп объявил об отмене саммита. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что, скорее, речь идет о его переносе.

Восьмой с начала года телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся 16 октября и продлился два с половиной часа. После беседы Трамп и Путин высказали схожие мнения о нецелесообразности проведения саммита в Венгрии в текущих условиях. Более подробно о реакции иностранных СМИ на отмену встречи Путина и Трампа и ее причинах — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше