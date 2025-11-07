Ричмонд
В Ростове 22-летний водитель протаранил авто, а потом врезался в дерево

В Ростове подросток и мужчина ранены в ДТП после столкновения с деревом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростов-на-Дону в пятницу, 7 ноября, на улице Тульская произошла серьезная авария, сообщили в ГАИ региона.

По данным ведомства, 22-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Солерс Атлант». От удара «Поло» отбросила на обочину, где машина протаранила дерево.

В результате аварии пассажиры «Фольксвагена», — 32-летний мужчина и 16-летний подросток, получили травмы.

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция Ростовской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, быть внимательными на дороге, — сказали в ведомстве.

