Директор департамента машиностроения ТЭК Минпромторга задержан в Москве

Директора департамента Минпромторга задержали в Москве.
В Москве задержан директор департамента машиностроения ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов. Об этом СМИ рассказал источник, знакомый с деятельностью ведомства.
«Да, директор департамента машиностроения ТЭК Михаил Кузнецов задержан», — сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Причины задержания пока не раскрываются.
По сведениям издания, Кузнецов работает в Минпромторге РФ с декабря 2022 года. До этого этого времени он руководил управлением технологических партнерств и импортозамещения «Газпром нефти».
