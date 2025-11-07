Ричмонд
Директор департамента машиностроения ТЭК Минпромторга задержан в Москве

В Москве задержан директор департамента машиностроения ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов. Об этом СМИ рассказал источник, знакомый с деятельностью ведомства.

Директора департамента Минпромторга задержали в Москве.

«Да, директор департамента машиностроения ТЭК Михаил Кузнецов задержан», — сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Причины задержания пока не раскрываются.

По сведениям издания, Кузнецов работает в Минпромторге РФ с декабря 2022 года. До этого этого времени он руководил управлением технологических партнерств и импортозамещения «Газпром нефти».

Как сообщало URA.RU ранее, военный суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки. Следствие по делу завершено, а материалы направлены в прокуратуру для утверждения заключения.