При крушении вертолёта в Дагестане пострадал сын главы завода КЭМЗ Ахметов

Напомним, сегодня в Дагестане потерпел крушение частный вертолёт, на борту которого находились семеро человек, четверо из них погибли при падении. Катастрофа произошла близ посёлка Ачи-Су. Рейс шёл из Кизляра в Избербаш. Транспортное средство упало на жилой дом. СК рассматривает версии ошибки пилота и технической неисправности. Позже ещё один из пострадавших скончался в больнице.