При крушении вертолёта в Дагестане пострадал сын главы завода КЭМЗ Ахметов

31-летний Ахмат Ахматов, находившийся на борту воздушного судна вместе с сотрудниками предприятия, получил ожоги 25% тела. По предварительной информации, группа следовала на территорию базы отдыха, когда произошло авиационное происшествие.
Напомним, сегодня в Дагестане потерпел крушение частный вертолёт, на борту которого находились семеро человек, четверо из них погибли при падении. Катастрофа произошла близ посёлка Ачи-Су. Рейс шёл из Кизляра в Избербаш. Транспортное средство упало на жилой дом. СК рассматривает версии ошибки пилота и технической неисправности. Позже ещё один из пострадавших скончался в больнице.
