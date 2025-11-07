Водитель Джоли подтвердил, что его мобилизовали в ВСУ

Напомним, 5 ноября Джоли посетила в контролируемом ВСУ Херсоне медучреждения — роддом и детскую больницу. При этом водителя актрисы задержали сотрудники ТЦК, так как у него с собой, как утверждалось, не оказалось военно-учетных документов. Позднее появилась информация, что задержанного отпустили из ТЦК. Это произошло после того, как ему разъяснили нормы законодательства о мобилизации. Позднее водитель записал видео, в котором сообщил, что с ним все хорошо. Он пообещал позднее рассказать о том, что произошло.