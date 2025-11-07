Ричмонд
Водитель Джоли подтвердил, что его мобилизовали в ВСУ

Дмитрий Пищиков заявил, что его задержали на блокпосту «обманным путем».

Источник: Аргументы и факты

Водитель Дмитрий Пищиков, который сопровождал голливудскую звезду Анджелину Джоли во время визита на Украину, заявил, что мобилизован в украинскую армию.

«План действий такой: пройти обучение и служить в армии», — сказал он в интервью местному телеканалу ТСН из учебного центра.

Пищиков утверждает, что его задержали на блокпосту и «обманным путем» попросили проехать в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) для «уточнения нюансов», несмотря на то, что все документы, включая свежее заключение военно-врачебной комиссии, были в порядке и он не находился в розыске.

Мужчина сообщил, что чувствует себя хорошо, однако возмущен действиями сотрудников ТЦК.

Напомним, 5 ноября Джоли посетила в контролируемом ВСУ Херсоне медучреждения — роддом и детскую больницу. При этом водителя актрисы задержали сотрудники ТЦК, так как у него с собой, как утверждалось, не оказалось военно-учетных документов. Позднее появилась информация, что задержанного отпустили из ТЦК. Это произошло после того, как ему разъяснили нормы законодательства о мобилизации. Позднее водитель записал видео, в котором сообщил, что с ним все хорошо. Он пообещал позднее рассказать о том, что произошло.