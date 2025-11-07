Директора департамента Минпромторга России задержали в Москве

24 октября в Белгородской области правоохранители арестовали заслуженного строителя страны и мецената Карла Лоора по подозрению в передаче взятки чиновнику администрации Старого Оскола. В обмен он получил покровительство и помощь при вводе в эксплуатацию жилого дома, после чего его компании удалось продать в нем жилье и заработать на этом.