В Севастополе спасен мужчина, застрявший в шторм на скале на мысе Фиолент

На мысе Фиолент с отвесной скалы был спасен мужчина, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел вечером в районе пляжа Автобат. Купаясь в море, мужчина попал под сильную волну и был сбит о камни. Он получил ушиб спины и множественные ссадины и, пытаясь укрыться от новой волны, забрался на скалу. Затем он осознал, что не может спуститься самостоятельно.
К месту инцидента прибыли спасатели подразделений «Юг» и «Таврос». Из-за крутого рельефа подъем наверх был невозможен. Было принято решение об эвакуации вниз, несмотря на ухудшающуюся погоду.
Дождавшись короткого затишья, спасатели подразделения «Таврос» на катере «Питон» максимально близко подошли к скале. Пока одни удерживали катер, другие помогали мужчине спуститься.
Спасательная операция прошла успешно. Мужчину доставили на набережную Балаклавы и передали врачам скорой помощи.
Ранее в Сочи спасатели помогли 23-летней туристке, получившей травму в горах.