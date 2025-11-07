Ричмонд
В Севастополе спасен мужчина, застрявший в шторм на скале на мысе Фиолент

Во время купания мужчина попал под сильную волну и был сбит о камни.

Источник: Аргументы и факты

На мысе Фиолент с отвесной скалы был спасен мужчина, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером в районе пляжа Автобат. Купаясь в море, мужчина попал под сильную волну и был сбит о камни. Он получил ушиб спины и множественные ссадины и, пытаясь укрыться от новой волны, забрался на скалу. Затем он осознал, что не может спуститься самостоятельно.

К месту инцидента прибыли спасатели подразделений «Юг» и «Таврос». Из-за крутого рельефа подъем наверх был невозможен. Было принято решение об эвакуации вниз, несмотря на ухудшающуюся погоду.

Дождавшись короткого затишья, спасатели подразделения «Таврос» на катере «Питон» максимально близко подошли к скале. Пока одни удерживали катер, другие помогали мужчине спуститься.

Спасательная операция прошла успешно. Мужчину доставили на набережную Балаклавы и передали врачам скорой помощи.

Ранее в Сочи спасатели помогли 23-летней туристке, получившей травму в горах.