В Севастополе спасен мужчина, застрявший в шторм на скале на мысе Фиолент

Инцидент произошел вечером в районе пляжа Автобат. Купаясь в море, мужчина попал под сильную волну и был сбит о камни. Он получил ушиб спины и множественные ссадины и, пытаясь укрыться от новой волны, забрался на скалу. Затем он осознал, что не может спуститься самостоятельно.