Хакеры атаковали сайт военной разведки Бельгии и «наказали» министра обороны за угрозы РФ

Хакеры заявили об атаке в соцсетях и адресовали министру обороны Бельгии Тео Франкену послание, посоветовав ему больше не обещать «стереть Москву с карты мира». По данным агентства Belga, это уже не первый инцидент за неделю: до этого те же хакеры атаковали бельгийских провайдеров Scarlet и Proximus, начав, по сути, масштабную киберкампанию против страны.