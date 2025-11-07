Ричмонд
Хакеры атаковали сайт военной разведки Бельгии и «наказали» министра обороны за угрозы РФ

Сайт бельгийской военной разведки рухнул после DDoS-атаки, ответственность за которую взяла группа NoName057. Несколько часов ресурс был недоступен, но по данным Минобороны страны, ущерб оказался минимальным, утечек данных не зафиксировано.

Источник: Life.ru

Хакеры заявили об атаке в соцсетях и адресовали министру обороны Бельгии Тео Франкену послание, посоветовав ему больше не обещать «стереть Москву с карты мира». По данным агентства Belga, это уже не первый инцидент за неделю: до этого те же хакеры атаковали бельгийских провайдеров Scarlet и Proximus, начав, по сути, масштабную киберкампанию против страны.

Ранее Life.ru писал, что Бельгия собирается инициировать консультации по 4-й статье НАТО из-за серии пролётов неопознанных дронов над своими военными объектами. Министр Тео Франкен назвал ситуацию «чрезвычайно серьёзной», ведь беспилотники замечали над базами с истребителями F-35 и американским ядерным оружием.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

