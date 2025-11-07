Три женщины пострадали при атаке ВСУ на предприятие в Брянской области

«ВСУ с помощью ударных БПЛА атаковали посёлок Белая Березка. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима ранения получили три сотрудницы предприятия», — сообщил глава региона.
По предварительным данным, повреждены производственные здания. На месте работают спецслужбы и экстренные службы.
Ранее Life.ru писал, что военный эксперт предупредил о возможных попытках ВСУ прорваться на территорию Брянской области. Украинская армия может рассматривать этот регион как слабозащищённое направление. Однако после событий в Курской области Россия значительно усилила оборону на границе и готова быстро задействовать резервистов при новой угрозе.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.