Три женщины пострадали при атаке ВСУ на предприятие в Брянской области

Вооружённые формирования Украины нанесли удар беспилотниками по промышленному предприятию в посёлке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадали три сотрудницы. По его словам, ВСУ целенаправленно атаковали предприятие дронами типа «Дартс».

Источник: Life.ru

«ВСУ с помощью ударных БПЛА атаковали посёлок Белая Березка. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима ранения получили три сотрудницы предприятия», — сообщил глава региона.

По предварительным данным, повреждены производственные здания. На месте работают спецслужбы и экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что военный эксперт предупредил о возможных попытках ВСУ прорваться на территорию Брянской области. Украинская армия может рассматривать этот регион как слабозащищённое направление. Однако после событий в Курской области Россия значительно усилила оборону на границе и готова быстро задействовать резервистов при новой угрозе.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

