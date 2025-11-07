Мобилизованный в ВСУ охранник Анджелины Джоли вышел на связь

«План действий такой: пройти обучение и служить в армии», — цитирует украинские СМИ telegram-канал Shot. По словам Пищикова, его задержали и «обманным путем» попросили проехать в ТЦК для «уточнения некоторых нюансов», хотя все документы у него были в порядке, и в розыске он не числился.