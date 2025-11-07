Упавшим в Дагестане вертолетом управлял летчик-испытатель

По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в пятницу на территории Карабудахкентского района республики частный вертолет упал на нежилой дом с последующим возгоранием. По информации минздрава Дагестана, четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша. Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии. Оперативные службы региона сообщили РИА Новости, что на борту находились сотрудники концерна КЭМЗ. В мэрии Кизляра сообщили РИА Новости, что среди пострадавших — Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова.