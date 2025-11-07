Ричмонд
Под Волгоградом три человека пострадали при взрыве самогонного аппарата

Инцидент случился в квартире многоквартирного жилого дома.

Источник: АиФ

Трое мужчин получили травмы при ЧП с самогонным аппаратом в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился в квартире многоквартирного жилого дома в городе Камышине.

«В квартире многоквартирного жилого дома произошла разгерметизация самогонного аппарата. По прибытии сотрудников МЧС России выявлено, что в результате хлопка паров (без горения) в квартире повреждено оконное остекление», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Вологде из-за самогонного аппарата повреждения получили две квартиры.