Под Волгоградом три человека пострадали при взрыве самогонного аппарата

Трое мужчин получили травмы при ЧП с самогонным аппаратом в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Инцидент случился в квартире многоквартирного жилого дома в городе Камышине.
«В квартире многоквартирного жилого дома произошла разгерметизация самогонного аппарата. По прибытии сотрудников МЧС России выявлено, что в результате хлопка паров (без горения) в квартире повреждено оконное остекление», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пострадавшие госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Вологде из-за самогонного аппарата повреждения получили две квартиры.