Mash: Криптобизнесмен Новак перед смертью попросил в долг 400 тысяч долларов

Криптобизнесмен Роман Новак перед смертью просил в долг 400 тысяч долларов, он рассказывал, что якобы застрял в горах на границе с Оманом. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил Telegram-канале Mash.
Выяснилось, что криптотрейдер занимал дважды по 200 тысяч долларов — первую сумму он вернул вовремя, вторую — с задержкой.
— На третью попытку, после отказов в займе — предлагал продать долю в своей компании: оказалось, он выпрашивал деньги у всех подряд, — сказано в публикации.
В Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях сотрудники правоохранительных органов задержали участников преступной группы, которые подозреваются в убийстве Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ. После убийства их тела закопали в пустынной местности. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
О произошедшем стало известно ночью 7 ноября. По данным журналистов, супруги перестали выходить на связь с семьей около месяца назад — после 4 октября сигналы их смартфонов зафиксировали в городе Хатта и Омане. Позднее СМИ сообщили, что в деле об убийстве Новака и его супруги в ОАЭ фигурируют восемь подозреваемых.