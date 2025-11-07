Над Курском перехвачены украинские БПЛА, повреждены частные дома

Над Курском сбиты беспилотники, есть повреждения.
Над Курском силами ПВО были уничтожены украинские дроны. В результате падения обломков повреждены частные домовладения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Над городом сбиты украинские беспилотники. Есть повреждения частных домов в ЖД округе. Информация уточняется. Прошу всех жителей не пренебрегать мерами безопасности», — предупредил глава региона.
