Перед смертью криптоброкер и друг Павла Дурова искал сотни тысяч долларов

Криптоброкер и друг основателя Telegram Павла Дурова Роман Новак, которого похитили и убили в ОАЭ, перед трагедией искал сотни тысяч долларов США. Он сообщал, что застрял на границе с Оманом. Об этом пишут СМИ со ссылкой на скриншоты переписки бизнесмена.