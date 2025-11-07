Перед смертью криптоброкер и друг Павла Дурова искал сотни тысяч долларов

Криптоблогер рассказывал, что нуждается в крупной сумме денег.
Криптоброкер и друг основателя Telegram Павла Дурова Роман Новак, которого похитили и убили в ОАЭ, перед трагедией искал сотни тысяч долларов США. Он сообщал, что застрял на границе с Оманом. Об этом пишут СМИ со ссылкой на скриншоты переписки бизнесмена.
«В сообщениях Новак писал, что “застрял на границе с Оманом в горах”. За некую “работу” ему нужно отправить 200 тыс. долларов», — уточняется в telegram-канале РЕН ТВ. Издание выложило соотвествующий скриншот переписки якобы принадлежащий авторству Романа Новака.
Как сообщало URA.RU ранее, Новака и его супругу похитили и убили в ОАЭ из-за вымогательства криптовалюты. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, после расправы фигуранты избавлялись от ножей и вещей жертв. Все это они оставили на территории разных эмиратов.